Santa Maria Cilento -Martina 0-0 Finisce senza reti l'ultimo test dei cilentani

Per il Santa Maria Cilento finisce a reti inviolate l'allenamento amichevole contro il Martina, formazione di serie D, al "Coviello" di Viggiano (PZ). Con il pari contro i pugliesi termina anche il ritiro dei giallorossi che torneranno ad allenarsi dopo Ferragosto a Santa Maria di Castellabate. Buone indicazioni per mister Ferullo che ha visto la squadra in crescita nonostante anche gli ultimi carichi di lavoro nel ritiro di Campagna. La squadra ha cercato sempre di costruire dal basso, dimostrando anche un'ottima solidità difensiva. E' mancato un pizzico di lucidità sotto porta con Maydana che ha avuto almeno un paio di occasioni buone per bucare la porta del Martina. Da segnalare anche una traversa di Campanella, sugli sviluppo di un calcio d'angolo, che ha salvato la formazione pugliese. Nel finale, si fa sentire la stanchezza ed il Martina prova ad approfittarne, ma senza successo. Il tecnico dei giallorossi Ferullo, ha disposto tre giorni di riposo prima di riprendere sul campo amico del Carrano.