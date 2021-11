Snta Maria Cilento, in Coppa Italia passa il Cittanova (3-4)

Si ferma ai sedicesimi il cammino in Coppa Italia del Santa Maria Cilento che sul campo amico del Carrano cede il passo ai calabresi del Cittanova che riescono ad imporsi al termine di una gara ricca di reti, alla fine se sono contate ben 7, tre per i padroni di casa e quattro per gli ospiti che così riescono a espugnare il terreno cilentano e raggiungono gli ottavi della manifestazione tricolore. La gara sembra mettersi bene per i giallorossi di Nicoletti, dopo 5' è Tandara, a sbloccare i match, ma al 20' entra in scena Pane, che prima pareggia e dopo due minuti trova la rete del sorpasso. Nella ripresa lo scatenato Pane, firma il tris e si porta il pallone a casa. Dopo altri 180 secondi arriva anche la rete di Bonanno, nell'occasioen è decisiva la deviazione di Coulibaly e solo sull' 1-4, il Santa Maria si scuote e al 25' Citro, segna la seconda rete, passano altri cinque minuti e Maggio dal dischetto riapre i giochi e lo stesso attaccante all' ultimo minuto sfiora il clamoroso pareggio ma l'estremo Bruno, gli nega la gioia del gol che avrebbe portato i cilentani ai rigori, invece non accade nulla neanche nel recupero e sarà il Cittanova a proseguire il cammino e negli ottavi dove se la vedrà con il Trapani.