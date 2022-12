Primo giorno di mercato e primo ingaggio per la Casertana. Era nell'aria ed il colpo è arrivato: il club rossoblù si è assicurato le prestazioni di Marco Soprano, 26enne difensore centrale scuola Genoa, proveniente dal Trapani. È il tipo di calciatore che il diesse Degli Esposti stava cercando: con l'ingaggio di Soprano il club in un sol colpo ringiovanisce il reparto difensivo e ne incrementa peso e centimetri.

Il nuovo acquisto della Casertana, infatti, è alto quasi un metro e novanta e proviene dal girone I della serie D. L'anno scorso ha giocato da titolare in serie C e le sue referenze sono ottime. Soprano, era seguito da Degli Esposti già da qualche settimana, poi, il consulto con mister Guidi, ex tecnico della Casertana oggi alla Primavera della Roma, che lo ha allenato al Teramo in terza serie nella scorsa stagione. Solo buone indicazioni dal bravo allenatore e via alla trattativa che si è conclusa nella giornata di ieri.

Soprano si è allenato al Pinto con i compagni e già nel pomeriggio e sarà disponibile per la prossima gara di campionato, domenica, contro il Portici. A fronte dell'arrivo del centrale, si sono poi registrate le ufficialità delle cessioni di Dionisi e Nunes al Cjarlins Muzane. La notizia era risaputa già da tempo, i due calciatori avevano lasciato Caserta già lunedì, ed il trasferimento è stato formalizzato ieri con l'apertura della sessione invernale di calcio mercato. Raggiungono mister Parlato, di cui sono fedelissimi', dopo la breve avventura comune alla Casertana.

Il mercato dei falchetti non finisce qui. Il diesse Degli Esposti è attivo sul mercato almeno per sostituire l'altro partente Nunes. Serve un centrocampista con spiccate doti di dinamismo e di interdizione, avvezzo alla vittoria del campionato di serie D. Un calciatore con doti adatte ad affiancare il talento superiore di Onazi ed a liberarlo da eccessivi compiti di copertura in mediana. Tante delle squadre di serie D che avevano iniziato il campionato con intenti di vittoria sono rimaste molto indietro rispetto al primato ed hanno deciso di ridurre gli investimenti, cedendo i calciatori di maggior talento. La Casertana è pronta a fiondarsi su quelli in uscita che risultino adatti al progetto tattico di mister Panarelli. Novità ci saranno nei prossimi giorni anche perché il presidente D'Agostino ha dato mandato al diesse di non lasciare nulla di intentato pur di rinforzare la squadra in maniera adeguata. L'obiettivo resta la promozione e con il primo posto distante nove punti, non c'è tempo da perdere per sistemare la rosa.



Il gruppo squadra, intanto, cerca di isolarsi dalle voci di calcio mercato per preparare al meglio la partita contro il Portici. Quello di domenica sarà un esame importante per quei calciatori che ad inizio stagione promettevano per curriculum e qualità un campionato sfavillante e che invece non hanno brillato. C'è da dimostrare di avere le doti caratteriali giuste per far parte di una rosa che ora deve compiere una grande impresa sportiva. Non sarà facile infatti, recuperare nove punti al Sorrento ed anche le altre inseguitrici si stanno rinforzando. La Paganese, data da molti ad inizio stagione come la principale antagonista dei falchetti nella rincorsa alla promozione ed ora più su dei rossoblù di un punto in classifica, ieri ha ufficializzato gli ingaggi del forte attaccante Maggio e di Faiella dal Nola. Chiara dimostrazione che anche gli azzurro stellati non stanno a guardare e non hanno affatto abbandonato le ambizioni di primato. Dunque, margine d'errore non ce n'è. Ieri Panarelli ha guidato la sua Casertana nella consueta partitella in famiglia. Sono tutti a disposizione dell'allenatore ex Fidelis Andria che sta studiando la formazione da opporre al Portici domenica al Pinto. Ballottaggio sempre più serrato tra Ferrari e Favetta in attacco e tra Casoli e Turchetta sull'esterno, qualora Onazi dovesse riuscire a giocare dall'inizio.