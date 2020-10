SORRENTO - Positiva trasferta a Fasano nella seconda giornata di campionato, giocata allo stadio «Vincenzo Curlo» a porte chiuse. Dopo un primo tempo povero di emozioni, con una sola azione degna di rilievo di La Monica, nella ripresa il botta e risposta per il pareggio (1-1). Al 2' il vantaggio del Fasano con Bernardini che insacca con un tiro dalla distanza alle spalle di Scarano. Il pareggio del Sorrento all'8' con Liccardi che gira di testa in rete un traversone di Masullo. Seconda rete per l'attaccante napoletano, alla prima stagione in maglia rossonera. © RIPRODUZIONE RISERVATA