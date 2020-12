SORRENTO - Riparte con grande determinazione l'attività di ampliamento della rosa rossonera. Il ds Antonio Amodio, nelle ultime ore, ha definito l'accordo per il ritorno a Sorrento di Stefano Costantino, centrocampista classe 1987 e di Antonio D'Angelo, attaccante classe 1998. «Sono molto felice di tornare a casa - commenta Stefano Costantino - sono pronto a dare il massimo per questi colori. Ringrazio la società ed il direttore Amodio per l'ennesima dimostrazione di fiducia». Entusiasta di approdare in maglia rossonera, l'altra new entry del mercato invernale. «Questa è una grandissima opportunità per mettermi in mostra - dichiara Antonio D'Angelo - spero di farmi trovare pronto ogni volta che verrò chiamato in causa».

Domani, intanto, riprende il cammino in campionato, dopo la sconfitta casalinga con il Lavello. Il Sorrento satà impegnato sul campo della formazione lucana del Francavilla in Sinni. In maglia rossobera, l'ex di turno, l'attaccante Andrea Cassata. «In Basilicata - spiega - ho passato tre anni bellissimi: ho quel paese nel cuore. Lazic è un grandissimo allenatore e li stimo sia come squadra che come società. Sono come sempre molto organizzati e sicuramente daranno fastidio. Si giocherà sul filo del rasoio: ovviamente speriamo di vincere noi. Non sarà facile con un avversario ottimamente allenato da Lazic che è ben aiutato dall’esperto Del Prete. Troveremo una formazione messa benissimo in campo ma ce la giocheremo con tutte le nostre armi. Purtroppo questo campionato è condizionato dal Covid. Siamo a metà dicembre e ci apprestiamo a giocare, soltanto, l’ottava giornata. Parlare di obiettivi è presto ma il nostro resta quello della salvezza. Poi, se riuscissimo ad arrivare oltre, sarà guadagnato. Il primato non ce lo ha regalato nessuno e i sedici punti non sono arrivati per caso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA