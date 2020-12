Sotto di una rete dopo soli quattro minuti, il Sorrento evita la seconda sconfitta consecutiva sul campo del Francavilla in Sinni (1-1). La rete iniziale della squadra lucana, dagli undici metri, realizzata da Nolè. Il portiere rossonero Scarano, ha indovinato la traiettoria, ma non è riuscito ad intercettarla per pochi centimetri. La gara, molto tirato sotto il profilo agonistico, ha visto le due squadre, tutto sommato, trovare scarse opportunità sotto rete. Il Francavilla, con la strada spianata dal rigore iniziale, ha cercato di contere la reazione del Sorrento, sfiorando il raddoppio al 28' della ripresa, ma Scarano è stato bravo a condizionare il tito dell’attaccante avversario. Il pareggio rossonero è arrivato sui titoli di coda, con Cacace dopo un rigore di Liccardi respinto dal portiere.

Un risultato sofferto, destinato ad alimentare il morale della squadra guidata da Luca Fusco, attesa mercoledì al campo Italia per la gara valevole per la nona giornata con il Bitonto. Il tecnico rossonero ha portato in panchina anche i due nuovi acquisti, Costantino e D'Angelo, lasciando spazio al centrocampista negli ultimi minuti della gara. Il Sorrento, intanto, conserva la vetta della classifica con 17 punti e precede Casarano, Taranto e Lavello che hanno raggiunto quota 15.

Ultimo aggiornamento: 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA