SORRENTO - Dopo l'ingaggio del centrocampista Matteo Langella, il Sorrento potenzia anche il settore degli «Under» con il tesseramento di Marino Grimaldi, classe 2002. Il giovane centrocampista arriva in prestito dalla Juve Stabia con la quale ha collezionato in questa prima parte della stagione tre presenze, di cui due in Coppa Italia contro Tritium e Pisa ed una in campionato contro il Monopoli. «Sono molto contento di arrivare in una piazza importante come Sorrento - ha sottolineato il nei centrocampista rossonero -. Mi metto a disposizione dell'allenatore Fusco per dare il mio contributo ogni volta che verrò chiamato a scendere in campo». Domani, intanto, riprende il campionato dopo la pausa natalizia. Il calendario della decima giornata, riserva al Sorrento la trasferta a Cerignola. Allo Stadio «Monterisi» si giocherà alle ore 14.30 a porte chiuse. In classifica i rossoneri, dopo il pareggio casalingo con il Bitonto, sono appaiati in vetta alla classifica con Casarano e Taranto.

