SORRENTO - Il Sorrento rinforza il fronte offensivo, con l'arrtivo dal Lions Montemiletto di Aldo Marino, attaccante classe 1987. «Ringrazio la Società ed il Direttore Sportivo Antonio Amodio per la grande opportunità che mi stanno dando. Arrivo in una piazza prestigiosa. Spero di ricambiare al meglio la fiducia che mi è stata riposta». Nell'ambito rossobero, intanto, grazie all'iniziativa dell'associazione «Sorrento United 1945-Supporters' Trust», che ha recentemente acquisito la proprietà dello storico logo «Sorrento Calcio», il Sorrento 1945 ha avuto in concessione l'utilizzo esclusivo del marchio che tornerà a far bella mostra sulla nuova maglia rossonera. La cerimonia di consegna del logo si è svolta oggi pomeriggio, al campo Italia, con il presidente dell'associazione, Andrea Malvone, insieme ad una piccola rappresentanza dei tifosi ed il presidente del Sorrento Giuseppe Cappiello. La squadra rossonera, infine, mercoledì pomeriggio, alle ore 14.30, ospiterà il Gravina, ultima gara di recupero delle cinque rinviate in seguito all'emergenza Covid-19, tra gennaio e febbraio.

