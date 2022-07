Il Sorrento ha ufficializzato il ritorno in maglia rossonera di Eric Herrera. Il panamense, torna a calcare il sintetico di Via Califano dopo le esperienze con Lavello e Fano. «La strada scritta nel nostro destino non è sempre dritta, ci sono strade che non averle percorse lasciano rimpianti; l'importante è tornare sempre sulla strada maestra e io ho scelto di ritornare sulla via di casa, quella casa rossonera dove ho vissuto tante emozioni. Riprendiamo quel percorso interrotto a causa del Covid, un bellissimo percorso che ci ha portato in alto. Ringrazio davvero di cuore tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di tornare, starà a me dimostrare quello che valgo; darò tutto per questa maglia che merita tanto. Forza Sorrento!». Il Sorrento Calcio ha ufficializzato anchecil tesseramento di Mattia Sessa. Attaccante classe 2002, nell'ultima stagione ha militato tra le fila del Potenza in Serie C, collezionando sette presenze. «Ringrazio il mister e la società per la fiducia, sono onorato di poter vestire la gloriosa maglia rossonera. Non vedo l’ora di poter iniziare per poter regalare gioie ai nostri tifosi che meritano tanto. Forza Sorrento!».