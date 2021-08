Anche Adriano Mezavilla (nella foto) si è unito oggi al gruppo dei calciatori che Renato Cioffi sta testando al campo Italia e porterà in ritiro irpino a Nusco a partire dal 18 agosto prossimo. Il calciatore brasiliano, classe 1983, nativo di Maringà, ormai figlio adottivo della Penisola sorrentina, infatti, ha deciso di restare ancora un anno in maglia rossonera dopo aver collezionato nella passata stagione 30 presenze mettendo a segno sette reti.

Mezavilla, vero e proprio valore aggiunto della rosa, darà un importante contributo di esperienza all’organico rossonero, con un curriculum caratterizzato da numerose presenze tra i professionisti, con le maglie di Juve Stabia, Reggina, Alessandria, Andria, Taranto, Perugia, Pisa , Cesena, Catania e Lanciano. Una sola casacca in serie D, quella del Sorrento.

«Sono contentissimo di rimanere a Sorrento, una città che mi ha accolto quando giocavo con la Juve Stabia e che dallo scorso anno mi ha abbracciato anche dal punto di vista calcistico. - ha detto Mezavilla - Qui mi sono trovato benissimo, sono veramente felice di poter giocare in rossonero un‘altra stagione e spero di poterlo fare col pubblico allo stadio Italia».

La società, intanto, ha diramato l’elenco dei convocati per il ritiro precampionato.

L'elenco dei convocati

Portieri

Del Sorbo (2004), Orazzo (2002), Volzone (2000);

Difensori

Acampora, Cacace, Calabrese (2001), Cesarano (2001), Manco (2003), Romano (2002), Spina (2003), Terminiello.

Centrocampisti

De Marco, Falanga (2002), Ferraro (2003), La Monica, Mezavilla, Schettino (2004), Selvaggio (2002), Virgilio (2002).

Attaccanti

Cassata, Di Lorenzo (2001), Gargiulo, Guidoni (2002), Liccardi, Marciano (2004), Procida, Sosa.

In organico, quindi, anche gli ultimi acquisti. Bruno Calabrese, difensore classe 2001, si è aggregato già da ieri al gruppo che ha iniziato. Calabrese, mancino naturale, è cresciuto nel vivaio del Genoa ma ha maturato già esperienze importanti con il Ponsacco e - nella passata stagione - con il Sona in D (5 apparizioni) ed il Pennarossa a San Marino (7 presenze). «Inizia per me una nuova avventura - ha detto Calabrese - e sono contento di questa possibilità; darò il massimo sia raggiungere gli obiettivi di squadra ma anche per affermarmi a livello personale. So quanto questa città sia legata ai suoi calciatori e quanto i tifosi desiderano vedere sudata la maglia rossonera».

C’è anche De Marco per il centrocampo tra i neo rossoneri. Classe 1999, Mimmo De Marco, cresciuto nell’Entella Chiavari, ha esordito in D con il Matelica nel 2017-18 collezionando 13 presenze e vincendo Coppa Italia e playoff. Successivamente De Marco ha vissuto due esperienze in Campania con Puteolana e Frattese, ultimo club con il quale è stato tesserato (ha disputato tutte le gare del massimo campionato regionale che si è concluso da poco). «Sono contento di entrare a far parte di questa società - ha sottolineato De Marco - e ringrazio il direttore Imperato e il mister Cioffi per avermi dato questa opportunità. Desidero mettermi in gioco in una grande piazza come Sorrento e spero di dare un grosso contributo alla squadra».