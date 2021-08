Una conferma ed un ritorno nella rosa del Sorrento che si raduna domani al Campo Italia con la guida tecnica di Renato Cioffi. Riconferma per Emanuel Antonio Procida (nella foto), attaccante esterno che già lo scorso anno ha vestito la maglia rossonera, sarà a disposizione di mister Renato Cioffi sin dal raduno in programma domani. Per Procida 21 presenze nella passata stagione con 685 minuti giocati e la soddisfazione di una rete, quella realizzata ad Altamura che sigillò lo 0-2 finale. «Sono molto contento di restare a Sorrento - ha dichiarato Procida - e confido di ripagare nel miglior modo la fiducia della società. Non vedo l’ora di poter giocare allo stadio Italia con i tifosi sugli spalti, speriamo di renderli felici centrando gli obiettivi che ci siamo prefissati».

Torna a Surriento, invece, Francisco Guidoni, attaccante esterno classe 2002 di origini argentine, rientra al Sorrento dopo il prestito della passata stagione a Vico Equense in Eccellenza. Per lui 12 presenze e cinque reti nel massimo campionato regionale ed ora nuovamente la casacca rossonera con la quale due anni fa ha collezionato 17 apparizioni mettendo a segno sei gol. Da domani sarà anche lui agli ordini di mister Cioffi per raduno e pre-ritiro. «Ho tanta voglia di affermarmi anche con il Sorrento- spiega Guidoni - e sono carico per questa annata dopo aver fatto bene in Eccellenza. Ringrazio tutti per questa opportunità che adesso debbo dimostrare di aver meritato».