SORRENTO - «Si è trattato di un episodio isolato, inscenato da due pseudo tifosi della squadra di casa». Il direttore sportivo rossonero, Antonio Amodio, smorza i toni dell’animato post partita ad Altamura, che ha determinato le dimissioni della dirigenza in blocco della squadra pugliese. La vittoria del Sorrento (0-2), con le reti di Alfonso Gargiulo e Emanuel Procida, evidentemente, non era stata digerita da uno sparuto gruppetto di supporter di casa, che ha tentato di aggredire squadra e staff rossoneri. Questa mattina, i dirigenti dell’Asd Team Altamura, in una nota, hanno voluto «porgere le più sentite scuse a dirigenti, staff e calciatori del Sorrento 1945 per il vile gesto di alcuni facinorosi e pseudo tifosi che sono riusciti ad entrare all'interno dello stadio ed hanno tentato in tutti i modi di aggredire alcuni componenti della squadra avversaria». Un gesto di solidarietà accolto con favore dal Sorrento. «Per quanto ci riguarda – aggiunge Antonio Amodio – dobbiamo dare atto alla dirigenza del Team Altamura per l’ospitalità che ci è stata riservata e alla determinazione dei vertici della società che hanno smorzato sul nascere episodi di intemperanza». Episodi sottolineati dagli stessi dirigenti pugliesi nella nota diffusa in mattinata. «Si è più volte sfiorata la rissa ma alla fine dirigenti e addetti biancorossi sono riusciti ad evitare che la situazione degenerasse – aggiunge la nota della società pugliese -. A tal proposito tutti i dirigenti del Team Altamura comunicano sin da ora le proprie dimissioni in blocco, dopo questo ultimo episodio, provando immensa vergogna per quanto accaduto. Tutti gli impegni presi verranno garantiti fino alla fine della stagione, ma sin a questo momento se qualcuno fosse interessato all'acquisizione del titolo che si faccia avanti. Giorni e giorni per preparare una meravigliosa diretta, sforzi e sacrifici inutili. Questo calcio non ci appartiene, la violenza fuori dalle nostre vite. Basta!».

Ultimo aggiornamento: 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA