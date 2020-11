Ad esaltare i successi rossoneri in questa stagione, spicca la «colonia» di Sant’Agata sui due Golfi. Quattro calciatori, Alfonso Gargiulo, Davide Cacace, Christian Basile e Vittorio Terminiello, con il direttore sportivo Antonio Amodio, provengono dal civettuolo borgo collinare di Massa Lubrense, famoso per il ristorante stellato «Don Alfonso 1890». Alfonso Gargiulo, peraltro è discendente diretto della stessa famiglia, figlio dell’ex sindaco di Massa Lubrense Leone Gargiulo, cugino del famoso chef. Il successo conseguito sul campo del Team Altamura (0-2) determinato dal capitano rossonero Alfonso Gargiulo, entrato nella ripresa al posto di Liccardi. Una vittoria caratterizzata da un atteggiamento, cinico, spietato e calcolatore della squadra rossonera. «La vittoria di Altamura è scaturita a conclusione di una partita molto combattuta – sottolinea Gargiulo -: fin dall’inizio sapevamo che c’era da soffrire. Sicuramente potevamo giocare meglio ma come sempre ci abbiamo messo grande cuore e attaccamento alla maglia e siamo stati bravissimi a concretizzare le due occasioni più limpide».

Un successo che consolida le ambizioni del Sorrento contro una squadra esperta e bene organizzata. «Ho visto un avversario molto preparato e organizzato con giocatori forti ed esperti come Croce e Guadalupi - aggiunge l’attaccante rossonero - Volevano vincere ma siamo riusciti a contrastarli bene riuscendo a segnare in contropiede. Questi tre punti valgono tantissimo nonostante le tante gare da recuperare: comunque, noi, non guardiamo la classifica e ci divertiamo tanto sia durante la settimana che in partita. Per dare un giudizio, dopo sei gare, è ancora un po’ presto. L’importante è conservare concentrazione e determinazione».

Domenica prossima, intanto, il Sorrento ospiterà il Lavello. «Saremo al completo – conclude Gargiulo - Rientra anche Maranzino che ha scontato la squalifica. Sarà una settimana positiva a livello mentale perché un successo aiuta a lavorare bene. Quello realizzato ad Altamura è stato un gol che aspettavo da tanto. La cosa principale è l’aver dato il vantaggio al Sorrento: è l’unica cosa che conta».

