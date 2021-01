SORRENTO - L'allenatore Luca Fusco, il vice Gennaro Piccolo ed il preparatore atletico Salvatore D'Andrea sono risultati positivi al test anti Covid-19 e non parteciperanno alla trasferta di domani sul campo del Picerno. In panchina andranno il ds Antonio Amodio e l'allenatore dei portieri Nando Uliano. In una nota diffusa dall'ufficio stampa, la società spiega: «Mercoledì 13 gennaio, l'intero gruppo squadra, compresivo di tecnici e dirigenti accompagnatori, è stato regolarmente sottoposto al tampone antigenico semiquantitativo, come da protocollo Lega nazionale dilettanti per il campionato di Serie D. L'esito di tali tamponi è risultato negativo per tutti. Nella giornata odierna, accusando sintomi influenzali, il tecnico Luca Fusco si è sottoposto ulteriormente al test in una struttura privata ed è stata riscontrata la positività al Covid-19, così come al suo vice Piccolo ed al preparatore atletico D'Andrea. Ai tre membri dello staff tecnico che, ovviamente, non partiranno per la trasferta contro il Picerno, la dirigenza rossonera augura una pronta guarigione. Attualmente, non si può escludere l'eventuale incubazione dell'infezione tra i contatti stretti dei tre positivi, compresi i calciatori appena partiti per il ritiro pregara e che domani scenderanno regolarmente in campo a Tito, in provincia di Potenza. Si ricorda che il protocollo per la serie D non prevede un ulteriore ciclo di tamponi, né la possibilità di chiedere il rinvio della gara in caso di positività di tre "non calciatori"».

