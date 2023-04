Ultimi sprazzi del campionato: due partite al termine per il Sorrento.

La prima, domani alle 15 allo stadio Italia, contro la Lupa Frascati: i rossoneri inseguono la Paganese e non mollano. «Dobbiamo fare il massimo - spiega il presidente Giuseppe Cappiello - per coronare una grandissima stagione che ha visto lo staff e la squadra protagonisti di una cavalcata splendida».

Il presidente chiede massima concentrazione ai suoi: «La Lupa Frascati ha appena fermato la Paganese, sarà un avversario da prendere con le molle. Daremo tutto fino alla fine, non possiamo permetterci di lasciare nulla di intentato. Siamo in lotta per la promozione, l'obiettivo è talmente grande che c'è bisogno di tutti e quindi chiediamo supporto anche ai nostri tifosi che ci terranno a salutare i loro beniamini in quest'ultima uscita davanti al pubblico amico». Sembrano sfumare, intanto, le ipotesi legate alla giustizia sportiva relative al deferimento della Paganese per una vicenda della stagione 2015-16. Il Tribunale Federale Nazionale della Figc, infatti, ha fissato una nuova udienza dibattimentale per il 16 novembre prossimo. Per questa stagione, quindi, la classifica non sarà condizionata da quella vicenda.

antonino siniscalchi