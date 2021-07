SORRENTO - Prosegue senza soste la pianificazione del progetto tecnico varato dalla società con l'allenatore Renato Cioffi. Classe 2002, centrocampista centrale che però è stato spesso impegnato anche da difensore, Raffaele Virgilio si mette in gioco con la maglia del Sorrento dopo l’esperienza nel settore giovanile del Napoli, con il quale è cresciuto ed è arrivato fino alla Primavera dopo essersi formato nel vivaio dell’Avellino. Per un giovane come lui, Sorrento sarà una avventura intrigante! «Sono carico e motivato per questa nuova esperienza - spiega il neo centrocampista rossonero -, questa è una piazza importante e spero di fare bene in maglia rossonera. Darò il massimo per ripagarela fiducia che mi è stata accordata dalla società dall'allenatore Renato Cioffi». 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟.