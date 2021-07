SORRENTO - Portiere, classe 2000, Gianluca Volzone difenderà il prossimo anno i pali rossoneri. Cresciuto nel vivaio del Benevento, è arrivato in giallorosso a disputare il campionato Primavera per poi iniziare la trafila da “under” con le maglie di Altamura, Savoia ed Andria. Per Volzone lo scorso anno 24 presenze con la Nocerina, approdata ai playoff nel girone G di Serie D. «𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑖𝑎𝑧𝑧𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎' 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. - ha detto Volzone - 𝑁𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑜 𝑙’𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑖𝑒 𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖».