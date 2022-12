Sorrento, approdano in maglia rossonera l'attaccante Simonetti e il centrocampista Maresca

Felice Simonetti, nato a Nola il 20 maggio del 1994, è un nuovo attaccante del Sorrento che lo ha prelevato dalla Palmese, club con il quale nel girone G ha realizzato cinque reti in tredici apparizioni in questa prima parte di stagione.

Simonetti in passato ha vestito lo scorso anno le maglie della Nocerina e del Formia (11 reti in campionato) ed in precedenza quelle di Real Aversa, Afragolese, Sarnese, Gelbison e Turris per un totale di 38 reti in D nei gironi G, H e I.

Nel contempo, il Sorrento ha riportato in Campania il centrocampista Raffaele Maresca (nato a Vico Equense il 4 dicembre 2002) che ha iniziato la stagione a Livorno (otto presenze fin qui). Per Maresca anche 28 gettoni con la Casertana lo scorso anno (è stato alle dipendenze di mister Maiuri) e 32 apparizioni tra Primavera 1 e Primavera 2 con Bologna e Cosenza. Entrambi i calciatori saranno già a disposizione per la trasferta di sabato a Frascati contro la Lupa.

Infine, il Sorrento ha trasferito al Chieti (D/F) il centrocampista Luca Mercuri, al Pompei (Eccellenza A) l’attaccante Emanuele Serrano e svincolato gli attaccanti Giovanni Cappiello e Bruno El Ouazni. Ai quattro calciatori va il ringraziamento della società per l’impegno profuso in questi mesi con la maglia rossonera.