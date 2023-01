Sorrento in caduta libera, perde in casa con l’Aprilia: agli ospiti basta la rete di Sebastianelli

Rossoneri in caduta libera. Scatta anche la contestazione della tifoseria. Maiuri rivede l’assetto tattico della squadra con Tufano a destra dietro a Badje, in panchina si rivede Cuccurullo e c'è anche l'ultimo arrivato Erradi. All’Aprilia basta una rete di Sebastianelli sui titoli di coda del primo tempo (46’) per portare a casa il successo ai danni dell’ex capolista.