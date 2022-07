SORRENTO - Ufficializzato il tesseramento in maglia rossonera di Amil Gassama. L'attaccante guineano, classe 1999, nell'ultima stagione ha vestito le maglie di Notaresco e Gozzano mettendo a segno 9 reti. «Sono felice di arrivare in una società come il Sorrento dove si respira aria di professionismo. Ringrazio la dirigenza che mi ha voluto e mi ha fatto sentire subito uno di casa. Insieme alla mia famiglia avevo deciso di continuare la mia fase di crescita calcistica al Nord, ma appena è arrivata la chiamata del

Sorrento non abbiamo esitato un minuto ad accettare. Chi mi conosce sa che sono un attaccante moderno, capace di coprire tutti i ruoli offensivi; sono convinto che insieme ai miei nuovi compagni e al mister potremo raggiungere obiettivi importanti ed entrare presto nel cuore dei tifosi rossoneri. Prometto tanta serietà e spero tanti gol».