Il Sorrento ha ufficializzato il tesseramento di Davide Gaetani. Esterno d'attacco classe 1995, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Lanusei (D/G) realizzando 6 reti.

"Sono felicissimo di approdare in una società come il Sorrento Calcio ed in una città con una storia calcistica importantissima e che sento molto vicina alle mie radici, sono sicuro che qui mi sentirò a casa. Ringrazio la dirigenza ed il mister per la fiducia che hanno riposto in me. Darò tutto me stesso ogni volta che scenderò in campo per onorare la maglia rossonera e insieme raggiungere i traguardi che questa piazza merita".