SORRENTO - Nuovo tesseramento a titolo temporaneo: dalla Spal arriva Adam Marcin Stefanski. Il centrocampista polacco, classe 2003, va ad infoltire il pacchetto degli under. «Sono qui per imparare e crescere - ha spiegato il neo calciatore rossonero - . Mi auguro di dare una mano alla società che ha creduto in me».

© RIPRODUZIONE RISERVATA