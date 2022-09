Approda in maglia rossonera Gianmarco Todisco. Terzino classe 2002, nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Juve Stabia e Polisportiva Santa Maria.

"Sono molto felice di essere qui, voglio dare il massimo per questa maglia e spero di dare il mio contributo sin da subito per toglierci tante soddisfazioni insieme ai miei nuovi compagni".