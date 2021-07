Anche il Sorrento avrà il suo Giovanni Di Lorenzo, omonimo del terzino del Napoli e della Nazionale. Si tratta di un centrocampista offensivo classe 2001 che ha già maturato - nonostante la giovane età - una discreta esperienza in D prima ed Eccellenza poi. Di Lorenzo ha completato nel Bisceglie il suo percorso giovanile e poi ha esordito in D a Chieri (Torino) collezionando 16 presenze prima dello stop del campionato 2019-20. Grande protagonista lo scorso anno a Pianura in Eccellenza, fino alle semifinali play-off, ora sbarca motivatissimo in rossonero, a disposizione dell'allenatore Renato Cioffi. «Sono molto contento di essere tornato in serie D dopo appena una stagione, soprattutto con una squadra come il Sorrento - ha sottolineato il neo calciatore rossonero -. Sono pronto a dare tutto e stesso per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società».