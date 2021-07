Alberto Cirelli è un nuovo attaccante del Sorrento. L’ex di Pianura, Capistrello, Casoria, Barano, Mariglianese, Gaeta ed Arzanese porta in dote una discreta esperienza ed un buon numero di gol ai colori rossoneri. Classe ‘97, Cirelli a Sorrento si gioca una carta importante per la sua carriera.

«Sono onorato di far parte di questa società - spiega Cirelli -, spero di dare una sterzata definitiva al mio percorso professionale qui in Penisola. Prometto il massimo impegno per la società, l'allenatore e soprattutto per i tifosi».