Il Sorrento ha ufficializzato la conferma di Francesco Petito. Classe 2002, Petito ha già collezionato 1426 minuti e siglato quattro reti con la maglia rossonera nella passata stagione.

«Sono felicissimo di continuare a vestire questi colori, l'anno scorso è stato un anno molto intenso e bello, ho conosciuto una città che per me è come una seconda casa. Ritrovo persone con cui ho stretto un bellissimo rapporto e sono molto entusiasta di unirmi ai nuovi compagni, proveremo a portare quanti più sorrentini è possibile allo stadio».