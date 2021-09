Massimo Strino, portiere classe 2003, difenderà i pali del Sorrento nella stagione che sta per iniziare. Nato a Nocera Inferiore il 4 luglio del 2003, Strino ha un fisico statuario (è alto due metri) e si è distinto nelle giovanili del Teramo prima di approdare lo scorso anno al FC Messina in D. Sarà lui a completare il pacchetto dei portieri del Sorrento, che annovera tra le sue fila Volzone (2000) e Del Sorbo (2004). «Sono contento di essere approdato al Sorrento - ha detto Strino -, una società blasonata nella quale spero di fare bene; darò il massimo per crescere a livelo personale e per vedere la squadra centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati».