SORRENTO - Il Sorrento è lieta di annunciare il tesseramento di tre nuovi calciatori per l'organico della prima squadra: si tratta di due ritorni e un rientro da un prestito. Tornano in rossonero due ragazzi della Penisola Sorrentina, nati e cresciuti calcisticamente allo stadio Italia: Vittorio Terminiello, difensore classe 1994, che esordì in prima squadra a 17 anni nel campionato 2012/13 in serie C1(collezionando 8 presenze); Nello Ferraro, centrocampista classe 1997, giovanissimo protagonista nella sfortunata annata in serie D 2014/15 indossando anche la fascia di capitano prima della sua cessione alla Primavera del Napoli.



E proprio in quella squadra Primavera del club partenopeo, Nello Ferraro ha giocato insieme ad un nuovo volto nuovo sorrentino; l'attaccante Emanuel Procida. Classe 1998, già del Sorrento nella passata stagione ma girato in prestito al Sant'Agnello, dove è stato determinante con gol e assist per conquistare la salvezza nel campionato di Eccellenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA