SORRENTO – Settima vittoria consecutiva. Sofferta, ma meritato successo della capolista, che ribalta il risultato nella seconda frazione di gioco. Arzachena in vantaggio all’11' con Sartor che porta in vantaggio i biancoverdi, deviando in tuffo di testa al centro dell'area un bel cross di Marinari dalla destra.

Sorrento determinato in avvio, ma al 4’ prima la traversa, poi una rete annullata rinviano l’appuntamento con il potenziale vantaggio: La Monica libera il destro dal limite, il portiere ospite devia quanto basta e la sfera si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta Petito insacca ma il guardalinee segnala il fuorigioco e l’arbitro Monesi di Crotone conferma la posizione irregolare dell’attaccante rossonero. Nella ripresa, rossoneri in campo con la carica giusta. Al 7’ Gaetani firma il pareggio con un bel diagonale mancino dal limite dell'area; all’11’ il sorpasso con Francesco Fusco: calcio d'angolo tagliato di Herrera, il difensore rossonero anticipa tutti, compreso il portiere in uscita e porta in vantaggio il Sorrento, che consolida il successo al 42’ con Herrera che firma il tris su rigore, spiazzando il portiere Eugenio Fusco.

Calcio di rigore conquistato dal neoentrato D'Ottavi, travolto dal difensore neroverde Boni, sanzionato col cartellino rosso. I rossoneri si confermano così al vertice della classifica con quattro punti di vantaggio sulla Palmese, vincente nell’appuntamento casalingo con il Sarrabus Ogliastra.