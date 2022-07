Il Sorrento ha ufficializzato il tesseramento di Badr Eddin El Ouazni. L'attaccante di origini marocchine ha vestito le maglie di Ercolanese, Juve Stabia, Cavese, Foggia, Casarano, Afragolese, Lavello, Matese e Chieti.

«Sono molto contento di approdare a Sorrento, in una società molto importante che da come ho potuto notare è una grande famiglia - spiega il marocchino -. Quando trovi un ambiente così, fisiologicamente dai il massimo perché ti senti a casa. Inoltre, ho ritrovato tanti vecchi compagni e amici e quindi potrei parlare già di un bel gruppo. Formarlo in fretta sarà la cosa più importate perché nel calcio ultimamente è difficile trovare uno spogliatoio davvero compatto; vengo qui con grandissimo entusiasmo perché tutti vorrebbero giocare a Sorrento e sono contento che i rossoneri abbiano scelto me. Non vedo l’ora di iniziare».