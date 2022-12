Sorrento-Aurora Uri, Scala: «Trasformiamo la rabbia in determinazione»

Per Salvatore Scala fin qui l’esperienza a Sorrento si è rivelata estremamente positiva ma anche l’ex del Portici ha tanta voglia di riscatto in vista del match che opporrà i rossoneri all’'Atletico Uri (fischio di inizio domani alle 14 allo stadio Italia): «Vogliamo tornare a vincere perché la sconfitta con il Cassino ci ha lasciato tanto amaro in bocca - spiega Scala - e ora dobbiamo trasformare la rabbia in determinazione così da scendere in campo contro i sardi con l’atteggiamento giusto».

Il Sorrento è inaspettatamente capolista ma ha meritato l’attuale posizione in classifica e quindi intende confermare quanto di buono ha fatto vedere sin qui: «Siamo un gruppo solido, capace di andare oltre qualche battuta di arresto che è fisiologica in un campionato estremamente equilibrato. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico che si sta rivelando un valore aggiunto e quindi cercheremo di sfruttare al massimo il fattore campo».

Mancano tre partite per chiudere il 2022 e dunque anche per Scala si avvicina il tempo dei bilanci: «Sono molto soddisfatto di quanto fatto in quest’anno e del mio approccio in maglia rossonera in questa prima parte di stagione, adesso però pensiamo a chiudere in bellezza con questo trittico di gare difficili ma intriganti che ci attendono per dare un’impronta più chiara a quello che sarà il prosieguo del nostro campionato».