Il Sorrento approfitta di una indecisione difensiva del Brindisi per conquistare il successo. La svolta della gara arriva al 14’ del primo tempo: un malinteso tra il portiere Cervellera e il difensore Nallo consente a Gargiulo di ribadire in rete il retropassaggio del giocatore ospite che si avviava verso la porta sguarnita. Partita tirata, sotto il profilo agonistico, con il Sorrento che sfiora il raddoppio con La Monica e Gargiulo e il Brindisi che agisce in contropiede.

L'allenatore Cioffi ha optato per la difesa a quattro con Acampora all’esordio in campionato dal primo minuto. Cassata (che ha preso nell’undici titolare il posto di Diop) è stato schierato dietro le punte con licenza di svariare. Al 5’ imbeccata di Mezavilla per Iadaresta che però - da buona posizione - di testa manda a lato. A inizio ripresa - su azione d’angolo - il neo entrato Badje (molto attivo) fallisce di testa il gol del pareggio da ottima posizione. Sorrento invece pericoloso in contropiede con il solito Cassata e con il subentrante Sosa che al 28’ su assist di Gargiulo calcia addosso a Cervellera (bravo poco dopo su un destro da posizione defilata di Iadaresta).

Fino alla fine, il Sorrento si è difeso con ordine portando a casa un risultato prezioso. Una sconfitta per la squadra pugliese che è costretta a rinviare ulteriormente la conquista del primo punto in classifica. Nel post partita il nervosismo prevale sul fair play nel rettangolo di gioco, ma per fortuna il battibecco tra le opposte fazioni viene subito sedato.