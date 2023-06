Sorrento, per il progetto di ristrutturazione del campo Italia incontro tra il sindaco e Gianluigi Aponte

Incontro importante, oggi pomeriggio, al Comune di Sorrento. Ampio e cordiale confronto del sindaco Massimo Coppola con il patron della Msc Gianluigi Aponte.

Al centro del colloquio il futuro del Sorrento Calcio e il piano di ristrutturazione del campo Italia, ma non solo. Il sindaco Massimo Coppola ha illustrato a Gianluigi Aponte le tappe che dovrebbero portare alla realizzazione del progetto per l'adeguamento funzionale del campo Italia per consentire al Sorrento di poter rientrare in sede per le gare casalinghe del campionato 2024-25, atteso che attualmente la struttura di via Califano non è idonea ad ospitare le gare del campionato di serie C e la squadra dovrà emigrare altrove, tra Potenza, Giugliano o Cercola.

Il patron dell’Msc, inoltre, ha incontrato il presidente del Sorrento calcio Peppe Cappiello, accompagnato dal dirigente Paolo Durante, per la foto ricordo con la coppa della promozione in serie C con la sciarpa rossonera.