Sorrento, basta un rigore di Gaetani per superare la Lupa Frascati

Il Sorrento trova sotto l’albero una prestazione prudente, ma redditizia ed espugna il campo della Lupa Frascati. La vittoria consente alla squadra rossonera di consolidare il primato in classifica con 35 punti, allontanando la formazione laziale, terza in graduatoria alle spalle della Paganese, impegnata domani a Pomezia.

Dopo un primo tempo senza reti e povero di emozioni, la svolta arriva al 14’ della ripresa con Gaetani che trasforma un calcio di rigore concesso per fallo del portiere Casagrande nell’area piccola.

Vincenzo Maiuri, in avvio, opta per il gruppo storico, lasciando in panchina gli ultimi arrivati Maresca, Badje e Simonetti, per sopperire alle assenze degli squalificati Cacace e Herrera. Una scelta che si rivela vincente per il tecnico rossonero, il quale alla vigilia della trasferta romana, aveva stimolato la squadra ad un atteggiamento più determinato, dopo le sconfitte con Serrabus e Cassino.

Una vittoria che consolida l’entusiasmo nel team rossonero, sceso in campo a Frascati con la maglia della solidarietà Xmas Edition (sponsor di eccezione il boutique hotel Don Alfonso 1890). Una divisa unica, creata da Zeus per il Natale 2022, un cimelio da accaparrarsi attraverso l’asta di beneficenza in favore dell’Associazione RF78, fondata nel 2021 in memoria di Roberto Fiorentino, grande tifoso rossonero, raccoglie fondi a favore della ricerca sul cancro. Finisce qui il 2022 del Sorrento, in quanto la gara casalinga con l’Angri, in calendario mercoledì prossimo, è stata rinviata per il Covid che ha contagiata la squadra grigiorossa.