Con quattro vittorie consecutive è arrivato il primato solitario nel girone G della D, dopo una partenza stentata con la sconfitta di Monterotondo e il pari interno con il Portici. Miracolo Sorrento?, Assolutamente no, nessun miracolo, perché, dietro i risultati brillanti e il primato in classifica, c’è tanto lavoro, tanto sacrificio, tanta voglia di migliorarsi” ribatte il difensore centrale Davide Cacace, 35 anni, capitano del Sorrento con il vizio del gol. Nella trasferta di domenica, in Sardegna, Cacace è stato protagonista di spicco segnando il gol decisivo della vittoria per 1-0 dei rossoneri sul campo dell’Ilva Maddalena. E ha colpito anche un palo. “Ho segnato di testa – racconta Cacace - deviando in porta un cross di Herrera. Il palo dimostra che non è stato un gol casuale. Ho fatto altri gol così nella mia carriera e i nostri schemi sui calci piazzati prevedono le mie puntate nell’area avversaria. Ma tutta la squadra ha giocato una buona partita e sta facendo progressi sul piano del gioco, a parte le quattro vittorie consecutive con Palmese, Aprilia, Tivoli e Ilva Maddalena”. La vetta della classifica non è un miracolo secondo il capitano rossonerio, ma è anche vero che il Sorrento ha iniziato il campionato con un punto in due partite prima di ingranare le marce giuste con il suo 4-3-3 a trazione anteriore. Cosa ha determinato l’impennata verso il primato? “Tutto si spiega – pèer Cacace – con il fatto che abbiamo il campionato con molte novità nella rosa titolare con un nuovo allenatore. E’ stata necessaria qualche settimana per conoscerci meglio e per trovare un certo affiatamento. Tuttora abbiamo bisogno di crescere e di fare tanto lavoro negli allenamenti. L’impennata nei risultati è dovuta anche alla serenità trasmessa alla squadra dall’allenatore Maiuri, dalla dirigenza e anche da parte della tifoseria. I nostri fedelissimi ci hanno applaudito dalle tribune pure dopo la sconfitta di Monterotondo e il pari in casa con il Portici. La vittoria casalinga con la Palmese, alla terza giornata, è stata la gara della svolta centrando la prima delle nostre quattro vittorie consecutive”. Il Sorrento, tra l’altro, è orgoglioso di avere una squadra giovane e di avere schierato nella vittoria con il Tivoli cinque ragazzi nati dopo il 2000. Tanta gioventù nelle filem rossonere non dovrebbe essere un problema per puntare ad un campionato d’alta classifica, secondo il capitano del Sorrento. “Perché – sottolinea Cacace – Sorrento è tuttora una piazza serena che è vicina alla squadra senza mettere troppa pressione sui giocatori. Qui c’è un ambiente giusto per i giovani calciatori che hanno bisogno di giocare per migliorare e per crescere nelle qualità tecniche e nella mentalità. Il nostro balzo in vetta alla classifica parla chiaramente in questo senso”. Il Sorrento ha affrontato la trasferta sul campo dell’Ilva Maddalena organizzando la trasferta con la cura di tutti i particolari: partenza sabato scorso, domenica la partita e il lunedì, dopo un allenamento in Sardegna, il rientro in Costiera. “La dirigenza – dice Cacace – ha organizzato tutto per favorire il massimo rendimento da parte dei giocatori e per re4ndere meno faticosa la faticosa trasferta. LA società ci ha fatto sentire attorno la sua presenza. Trentasei anni, una lunga carriere tutta in serie D, Cacace dedica alla moglie e al figlio Nathan di 1 anno, ii gol e la sua bella prestazione in Sardegna. “Ho iniziato con grandi motivazioni la mia quarta stagione con il Sorrento. Sono di Sant’Agata sui Golfi, cittadina del comune di Massa Lubrense, per me giocare con questa maglia è stato un punto d’arrivo. Mia padre, Copstanzo, era una buona mezz’ala tra i dilettanti e, quando avevo tre anni fu il mkio primo allenatore nella Scuola Calcio del Don Bosco a Sant’Agata. E' stato il primo a farmi i complimenti per il gol decisivo di domenica”.