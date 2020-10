SORRENTO – Quattro partite, dieci punti nobilitati dal primato in condominio con il Casarano. È un Sorrento che sorprende e consolida le ambizioni appena sussurrate in avvio di stagione. Il supporto costante e rassicurante della società, il lavorog certosino del ds Antonio Amodio nel pianificare la squadra, le sinergie in campo metabolizzate dai giocatori attraverso il lavoro certosino dell’allenatore Luca Fusco.

Un progetto pianificato sulla scia del brillante campionato della scorsa stagione, stroncato nella fase decisiva dall’insorgere del Covid-19. «Siamo felici di questo momento. Il giudizio non può che essere positivo – spiega il tecnico rossonero -: per questo va dato merito ai miei calciatori che si allenano con voglia e disciplina seguendo le mie indicazioni con determinazione e puntuale applicazione. Stanno raccogliendo i primi frutti del lavoro settimanale. Sappiamo che la strada è ancora molto lunga e difficile, ma aver superato due sfide importanti con Fidelis Andria e Taranto rappresenta una valida credenziale che consolida fiducia e serenità, due vittorie con formazioni di vertice. Speriamo di dare seguito a questi primi risultati importanti, ma per un bilancio esaltante è ancora troppo presto». Una squadra compatta e determinata, che si prepara ad ospitare il Molfetta.

«Questa squadra è nata da un gruppo sano, composto da ragazzi intelligenti e professionali: sono contento di allenarli e non li cambierei con nessuno. Sono eccezionali. Fisicamente stanno bene, hanno terminato sempre le partite in crescendo. Da un punto di vista tecnico-tattico ci vorrà ancora qualche settimana per assimilare ogni meccanismo al meglio: anche per questo sono molto tranquillo». La vittoria di Taranto (2-1) esaltata da un super gol dell’attaccante Vincenzo Liccardi, subentrato nella ripresa al capitano Alfonso Gargiulo.

«Abbiamo saputo soffrire al cospetto di un Taranto che ha disputato un’ottima partita – osserva l’attaccante rossonero -: i rossoblù hanno palleggiato bene sfiorando il gol. Noi, siamo stati bravi a capitalizzare le poche occasioni che ci hanno concesso. Questa vittoria significa tanto al di là della nostra classifica attuale. È importante perché ci dà ulteriore fiducia nei nostri mezzi. Dieci punti in quattro sfide sono un bel bottino ma ogni partita avrà una storia a sé in un campionato che è molto difficile. Il successo di Taranto ci permetterà di lavorare bene e di migliorarci ancora».

