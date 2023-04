Sorrento-Cassino 1-0: una rete lampo di La Monica basta per la vittoria

Una rete lampo di La Monica porta in vantaggio il Sorrento (1’) e basta a incamerare i tre punti contro il Cassino. Rossoneri in buona giornata, desiderosi di lasciarsi alle spalle la brusca caduta prepasquale contro la Casertana. Maiuri recupera Francesco Todisco come esterno difensivo sulla sinistra, inserisce Erradi in mediana con Herrera regista, affidando a Scala il supporto al tridente con Badje e Petito.

Sulle ali dell’entusiasmo, sotto una fitta pioggia, il Sorrento potrebbe raddoppiare al 40’, prima con Petito che si lascia ipnotizzare dal portiere ospite Della Pietra, poi, sugli sviluppi del corner, Badje ci prova con un bel diagonale destro, ma non inquadra lo specchio della porta del Cassino. Il primo tempo si chiude, in pratica, con un salvataggio sulla linea di porta di un difensore ospite su una conclusione di La Monica (43’).

In avvio di ripresa, ancora Badje in evidenza, ma la sua conclusione è altissima (4’). Al quarto d’ora rete annullata a Scala per presunto fuorigioco. Pioggia battente fino alla fine, scarse emozioni, la rete lampo basta al Sorrento per mantenere il passo alle spalle della Paganese (64), che ha surclassato il Monterotondo (4-0) con tre punti di distacco a tre giornate dalla fine, rossoneri (61).