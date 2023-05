Il Sorrento in cerca di uno stadio per la serie C

«Vincere è motivo di soddisfazione ma farlo portando avanti la nostra mission, e dunque con una squadra dell’età media molto bassa costruita per dare a tanti giovani l’opportunità di mettersi in mostra, è motivo di orgoglio». Le parole del Dottor Franco Ronzi, che - in rappresentanza del main sponsor MSC - ha portato alla squadra ed alla società del Sorrento il saluto dell’armatore Gianluigi Aponte, sintetizzano alla perfezione il progetto del club rossonero, votato non solo all’aspetto sportivo ma soprattutto ad una connotazione sociale. Il brindisi con i partner Paolo Durante e Salvatore Di Leva è stata l’occasione per calciatori e staff di ricevere il meritato encomio da parte della proprietà ma è servito anche per parlare degli importanti obiettivi che la società ha centrato per quanto concerne il vivaio con la Juniores capace di vincere il proprio girone ed accedere ai play off per lo scudetto e l’Under 17 che si appresta a giocare la finale regionale. Dunque, Sorrento C’è - come da maglia celebrativa sfoggiata post Angri - ed il Sorrento è pronto ad affrontare questa nuova sfida proprio grazie alla forza ed alla compattezza della sua società.

«Avete fatto qualcosa di inaspettato - ha detto Paolo Durante rivolgendosi a Cacace e compagni - ma noi non ci faremo trovare impreparati e stiamo già lavorando per capire dopo poter giocare in C il prossimo anno in attesa dei lavori allo stadio Italia.

Il Comune ci ha dato massima disponibilità per cercare di tornare il più in fretta a giocare in casa».

Salvatore Di Leva ha voluto elogiare staff tecnico e dirigenziale: «Si è creato un ambiente nuovo, unito, compatto anche nelle difficoltà che non sono state poche. Adesso il Comune deve impegnarsi in progetti concreti perché noi stiamo portando e porteremo in giro con fierezza per l'Italia il nome di Sorrento».

Infine, Vincenzo Maiuri ha preso la parola per ringraziare a sua volta il club - sempre attento a tutte le necessità della squadra - e caricare i suoi in vista del match di domenica a Catania: «Vogliamo ben figurare e per questo ci siamo allenati bene - ha detto il tecnico rossonero -. Quando indossi la maglia del Sorrento devi sempre onorarla come questi ragazzi hanno fatto fin dal primo giorno e quindi giocheremo al massimo questa poule scudetto. Sarà bello confrontarsi con un'avversaria forte e farlo in uno stadio glorioso; sarà un antipasto di quello che attende il Sorrento in C».