Il Sorrento perde il primo posto ma Maiuri predica calma: «Non cambia il nostro cammino»

«Non è successo assolutamente niente, per carità». Vincenzo Maiuri archivia il pareggio casalingo (0-0) del suo Sorrento con il Real Monterotondo, analizzando la partita nelle sue angolazioni, accettando con rassegnazione anche il rigore di Herrera che si è stampato sul palo, nei titoli di coda di un match che ha lasciato comprensibile delusione nell’ambiente. A fine partita, dopo qualche istante di irreale silenzio, i fedelissimi della curva sud hanno cercato di consolare con i loro appalusi Herrera e i suoi compagni. Un tentativo lodevole di allontanare dalla squadra le scorie di una domenica maledetta.

«Andiamo avanti – aggiunge il tecnico rossonero – cercando di mantenere in atto i pregi di questa squadra che sono innumerevoli. Non dimentichiamoli mai, insieme al progetto finalizzato all’inizio della stagione. È stata una partita difficile, molto combattuta, al di là dell’episodio finale. Loro hanno fatto molto ostruzionismo, il gioco spezzato tantissime volte, una circostanza che ci ha innervositi, ma doveva essere così. Il rigore sbagliato può starci».

Pregi e difetti di una squadra che si è vista anche spodestata del primato in classifica dalla Paganese, pur con la gara casalinga da recuperare, già fissata per mercoledì 18. «Al di à del risultato, sono emerse anche indicazioni positrive, abbiamo concesso pochissimo all'avversario, che non dimentichiamo, ha il migliore attacco del girone insieme a noi. Per il resto, cercheremo di focalizzare la nostra attenzione sui difetti di questa squadra – riprende Maiuri – Uno dei difetti che è venuto fuori contro il Monterotondo è che, per nervosismo, peraltro ingiustificato, abbiamo regalato opportunità all’avversario, ci siamo irretiti, ci siamo irrigiditi. Questo non va bene perché dobbiamo portare logica e concretezza in ogni cosa che facciamo e giocare sempre in scioltezza perché la classifica sorride a questi ragazzi, che, giustamente, meritano di occupare una posizione di vertice».

Dietro l’angolo, il derby di domenica a Portici. «Riprenderemo a lavorare – sottolinea l’allenatore del Sorrento – con la consapevolezza che abbiamo margini di miglioramento nell’assetto generale della squadra. Dobbiamo focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti da mettere a punto, con la consapevolezza che ci aspetta una partita difficile, come peraltro lo sono tutte in questo girone, basta guardare il tabellino dei risultati. Se la prima in classifica pareggia con la sesta significa che c’è equilibrio nei valori. A Portici dobbiamo scendere in campo con determinazione e con l’atteggiamento focalizzato sul risultato finale».