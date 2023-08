Sorrento, arriva Lorenzo Colombini

Si parte con il derby a Giugliano, in programma questa sera (diretta Sky sport ore 20.45). Ieri, intanto, il Sorrento ha definito l'ingaggio di Lorenzo Colombini, nato a Milano il 17 gennaio del 2001, è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e che ha collezionato 53 presenze in C nelle ultime tre stagioni con Pro Vercelli, Giana Erminio e Renate. Nel contempo, il club rossonero comunica la rescissione di contratto con il calciatore Francesco Todisco, protagonista della cavalcata vincente in Serie D, approdato alla Cavese. Per l'appuntamento di stasera, Maiuri ha convocato 25 calciatori, unico indisponibile Cuccurullo, infortunato. L'allenatore rossonero, che rimane fedele al 4-3-3, analizza con dovizia di particolari il debutto del Sorrento in Lega Pro. «Siamo pronti per la nuova stagione – spiega Vincenzo Maiuri -. Ci siamo preparati bene per questo esordio in campionato, con tanta voglia di fare bene, con tantissimi stimoli sostenuti dallo spirito di appartenenza con questa società. Sappiamo anche che partite facili non ce ne saranno. Neanche vogliamo le partite facili perché sarebbe come cercare un qualcosa che non va nell’avversario».