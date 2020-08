SORRENTO - Con l'ultimo allenamento effettuato allo stadio Italia si chiude il preritiro in sede per la prima squadra rossonera. La preparazione precampionato riprenderà martedì prossimo con il ritiro irpino di Nusco: 11 giorni di intensi allenamenti in terra irpina per i rossoneri, agli ordini del nuovo tecnico Luca Fusco e del suo staff. Durante l'ultima settimana, con la collaborazione del laboratorio di analisi Bifulco di Sorrento, tutti i calciatori, lo staff e i collaboratori sono stati sottoposti al test sierologico per gli anticorpi al covid-19: tutti negativi. © RIPRODUZIONE RISERVATA