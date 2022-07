Sorrento, confermato Alfonso Gargiulo

Il Sorrento conferma Alfonso Gargiulo. Figlio della Penisola Sorrentina, Gargiulo vanta oltre 180 presenze con all’attivo 50 reti in maglia rossonera. «I colori rossoneri sono stampati sulla mia pelle fin da quando ero piccolo e andavo in curva a tifare. Per questo non posso che essere felicissimo e orgoglioso di continuare per la sesta stagione consecutiva con questa maglia. Ringrazio società, dirigenti e chi lavora sempre dietro le quinte e svolge un ruolo fondamentale: come ogni anno cercheremo di far capire fin da subito ai nuovi arrivati cosa significa indossare la maglia del Sorrento».