Il Sorrento ha ufficializzato la conferma di Giuseppe La Monica. Alla sua quarta stagione in maglia rossonera, il centrocampista con il vizietto del gol ha già collezionato oltre 90 presenze e siglato 17 reti. «Ormai i colori rossoneri si sono presi un pezzo del mio cuore e anche quest’anno darò tutto per questa maglia, mettendo sempre grinta e determinazione. Voglio ringraziare tutta la dirigenza che per il quarto anno consecutivo mi ha confermato, adesso non vedo l’ora di ricominciare e di prenderci quello che abbiamo lasciato di intentato tre anni fa, io ci credo».