Terza stagione consecutiva in maglia rossonera per Giuseppe La Monica, confermato dalla società dopo due ottime annate nelle quali ha messo insieme 57 presenze (tra campionato e Coppa Italia) realizzando ben 9 reti. Sostanza e qualità, dunque, per il centrocampo del Sorrento oltre a un ormai proverbiale attaccamento alla maglia rossonera.

«Sono davvero onorato di continuare a vestire questa maglia - sottolinea La Monica -. Ringrazio la società e l'allenatore Cioffi che hanno ritenuto di riconfermarmi. Sono sicuro che saranno tanti gli obiettivi che raggiungeremo per soddisfare le aspettative di chi crede in noi».