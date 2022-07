Stefano Selvaggio rimane in maglia rossonera. Centrocampista classe 2002, l’ex stabiese è arrivato in Costiera la scorsa estate. Nella stagione sportiva 2021/22 ha collezionato 15 presenze in campionato ed 1 in Coppa. «Per me è motivo di orgoglio indossare ancora questa gloriosa maglia e giocare per questi colori. Mi sento molto maturato e sono carico per la nuova stagione. Sono sicuro che sarà un’annata importante, la società ed i tifosi meritano il meglio».