Sono 24 i calciatori che Vincenzo Maiuri ha convocato per il ritiro di Roccaporena di Cascia (PG), che scatterà lunedì. Un gruppo del quale fanno parte tanti calciatori esperti ma anche quattro ragazzi nati nel 2005 - a dimostrazione di come il Sorrento continui a far crescere i prodotti del proprio vivaio (Castellano e Gargiulo - già protagonisti con la Juniores come Russo e Molinini) ma anche a selezionare giovani di valore (Mazzarano e Potenza). Ben sei - tra “over” ed “under” i calciatori della Penisola Sorrentina, altro motivo di orgoglio per i colori rossoneri.