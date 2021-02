Una vittoria sofferta, un derby caratterizzato dal vento, su un campo in precarie condizioni. Il Sorrento supera il Real Agro Aversa con una punizione di Masullo al 13’ della ripresa, consolidando la positiva ripartenza post Covid-19, dopo il pareggio conquistato mercoledì scorso sul campo del Picerno. Una sconfitta, tutto sommato, immeritata per il Real Agro Aversa, alla vigilia di un circuito fittissimo di appuntamenti che prevede altre quattro gare entro febbraio, a cominciare da mercoledì prossimo con il recupero casalingo con il Bitonto e domenica con il Casarano (si giocherà allo Stadio Papa di Cardito per il programmato maquillage al terreno di gioco dello Stadio Bisceglia). Fitta anche l’agenda del Sorrento, impegnato già mercoledì con il secondo recupero sul campo del Brindisi, domenica prossima a Nardò, mercoledì 24 in casa con il Fasano e il 28 sul campo della Fidelis Andria.

