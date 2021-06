Grande soddisfazione per il Sorrento 1945, che per il secondo anno consecutivo (dopo la vittoria nella passata stagione di Gaetano Vitale, classe 2001, ora di proprietà della Salernitana), vanta tra le proprie file il miglior giovane della categoria. Grazie alle indicazioni dei lettori nei sondaggi promossi dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport ed alla scelta operata dalla Giuria, Christian Basile è stato nominato il miglior under della stagione sportiva 2020-21 della Serie D (premio riservato al miglior under nato dal 1999 in poi). Il difensore classe 2003, figlio della Penisola Sorrentina ha collezionato con la maglia rossonera 1850 minuti giocati, frutto di 25 presenze, condite dalla rete contro il Bitonto. Domani, lunedì 28 giugno alle ore 21, sarà premiato presso il "Trastevere Stadium" di Roma. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta su Sportitalia TV (canale 60 del DTT).