Sorrento in ritiro, da domani in ritiro a Roccaporena agli ordini di Vincenzo Maiuri. I convocati, le amichevoli

Scatta domani il ritiro precampionato che si chiuderà il 12 agosto: la squadra - come nella passata stagione - soggiornerà presso l’hotel Margherita & Roccaporena.

Definiti i test match che attendono i rossoneri durante la permanenza in Umbria: 30 luglio, Sorrento-Cascia (I Categoria); 3 agosto, Sorrento-Atletico Ascoli (Serie D); 6 agosto, Sorrento-Foligno (Eccellenza); 9 agosto, Sorrento-Albalonga (Serie D); 12 agosto, test in famiglia. Questi i convocati per il ritiro. Portieri: Ludovico Del Sorbo (Castellammare di Stabia 13 agosto 2004), Richard Marcone (Bucarest 21 gennaio 1993). Difensori: Antonio Vitiello (Torre Annunziata 10 gennaio 2003), Gianmarco Todisco (Torre del Greco 30 aprile del 2002), Tommaso Panelli (Empoli 6 giugno 1994), Edoardo Blondett (Genova 7 gennaio 1992), Marco Chiricallo (Bari 27 giugno 2002), Francesco Fusco (Castellammare di Stabia 19 febbraio 1999), Francesco Todisco (Vico Equense 6 maggio 2003). Centrocampisti: Gaetano Vitale (Castellammare di Stabia 4 agosto 2001), Alberto De Francesco (Roma 12 ottobre 1994), Salvatore Pio Scala (San Giorgio a Cremano 7 marzo 2002), Giuseppe La Monica (Castellammare di Stabia 23 ottobre 1996), Marco Cuccurullo (Vico Equense 10 febbraio 2000). Attaccanti: Ismaila Badje (Tallinding 26 maggio 2001), Francesco Pio Petito (Benevento 2 dicembre 2002).

«Siamo consapevoli di andare incontro ad una stagione non semplice - spiega l'allenatore Vincenzo Maiuri - con diverse trappole, saremmo figli di nessuno, giocheremo sempre fuori casa il campo neutro qui ci vorrà il massimo da ognuno di noi per tirare fuori il meglio di noi stessi.

Il nostro obiettivo rimane quello di vincere più partite possibili cercando di fare anche bene in termini di prestazioni. Siamo pronti ad ffrontare questa stagione nel migliore dei modi. Èchiaro che stiamo aspettando dei giocatori per completare la squadra, ma è meglio intervenire con oculatezza, senza farci prendere così dalla frenesia di mettere per forza i tasselli lì dove mancano. Abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare e, sicuramente, a breve tempo andremo a colmare quelle quelle caselle vuote. Sono contentadi ciò che abbiamo atto finora. Adesso starà noi cercare di passare da un insieme di ragazzi a un gruppo in condivisione degli obiettivi comuni per diventare poi una squadra equilibrata e successivamente una squadra forte».