SORRENTO - Potenziato il fronte degli Under. Solo pochi ritocchi per completare la rosa. La società rossonera, in linea con il ds Antonio Amodio e l'allenatore Vincenzo Maiuri, ha definito il tesseramento di due giovani della Spal: il difensore Alessandro Pasqualino (2002), spesso aggregato alla Prima squadra e titolare della formazione Primavera biancazzurra, e il centrocampista Emmanuel Cuomo, classe 2002, originario di Casola, reduce dalla Civitanovese, dove ha giocato la prima parte della stagione, collezionando 6 presenze. In standby, intanto, il difensore esterno sinistro, il senegalese Cheikh Diop (1999), svincolato dal Fasano, 12 presenze in questo campionato.